Названо ім’я смертника в петербурзькому метро

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Місце трагедії в метро Санкт-Петербурга

За попередніми даними, можливим виконавцем теракту є уродженець Киргизстану, нині громадянин Росії

У Слідчому комітеті Росії заявили, що встановили особу пасажира, який міг привести в дію вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга.

Дані про цю людину поки не розголошуються в інтересах слідства, уточнили в відомстві.

У СК також повідомили, що останки можливого смертника були виявлені в третьому вагоні поїзда, що їхав від станції «Сінна площа» до станції «Технологічний інститут».

«Вибуховий пристрій міг привести в дію чоловік, фрагментовані останки якого були виявлені в третьому вагоні поїзда», - сказала офіційний представник СК Світлана Петренко.

Раніше в Державному комітеті національної безпеки Киргизстану заявили, що виконавець теракту в Петербурзі є уродженцем Киргизстану і громадянином Росії.

«Можливим виконавцем теракту, за попередніми даними, є уродженець Оша, нині громадянин Росії Акбаржон Джалилов 1995 року народження», - сказали в ДКНБ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що версія про смертників під час вибуху в метро в Санкт-Петербурзі обговорюється, як і ряд інших.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинули 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

У МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Джерело: ВВС Русская служба