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    Названо ім’я смертника в петербурзькому метро

    • Сьогодні, 16:05
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    Місце трагедії в метро&nbsp;Санкт-Петербурга
    Місце трагедії в метро Санкт-Петербурга

    За попередніми даними, можливим виконавцем теракту є уродженець Киргизстану, нині громадянин Росії

    У Слідчому комітеті Росії заявили, що встановили особу пасажира, який міг привести в дію вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга.

    Дані про цю людину поки не розголошуються в інтересах слідства, уточнили в відомстві.

    У СК також повідомили, що останки можливого смертника були виявлені в третьому вагоні поїзда, що їхав від станції «Сінна площа» до станції «Технологічний інститут».

    «Вибуховий пристрій міг привести в дію чоловік, фрагментовані останки якого були виявлені в третьому вагоні поїзда», - сказала офіційний представник СК Світлана Петренко.

    Раніше в Державному комітеті національної безпеки Киргизстану заявили, що виконавець теракту в Петербурзі є уродженцем Киргизстану і громадянином Росії.

    «Можливим виконавцем теракту, за попередніми даними, є уродженець Оша, нині громадянин Росії Акбаржон Джалилов 1995 року народження», - сказали в ДКНБ.

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що версія про смертників під час вибуху в метро в Санкт-Петербурзі обговорюється, як і ряд інших.

    Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинули 14 осіб. 

    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

    Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    У МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

    Джерело: ВВС Русская служба

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