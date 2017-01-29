Названо переможців премії Гільдії кіноакторів США

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Кращим актором за версією Гільдії став Дензел Вашингтон

Журі премії Гільдії кіноакторів назвало переможців у всіх номінаціях, повідомляє Associated Press.

Кращим актором за версією Гільдії став Дензел Вашингтон. Він отримав нагороду за роль у фільмі «Огорожі». Кращою актрисою журі визнало Емму Стоун, яка зіграла Мію в мюзиклі «Ла-Ла Ленд».

Володарем нагороди за кращу чоловічу роль другого плану став Махершала Алі ( «Місячне сяйво»), а актрисою другого плану - Віола Девіс ( «Огорожі»).

У номінації «Кращий акторський склад» перемогла картина «Приховані фігури». Конкурентами стрічки Теодора Мелфі виступили фільми «Манчестер біля моря», «Капітан Фантастик», «Місячне сяйво» і «Огорожі». Володар 14 номінацій на премію «Оскар» мюзикл «Ла-Ла Ленд» не був представлений в цій номінації премії Гільдії.