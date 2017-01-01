Названо причину вибуху на АЕС у Франції

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АЕС «Фламанвіль»

Внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом

У Франції місцева влада озвучила попередню причину інциденту на атомній електростанції Фламанвіль.

Згідно з повідомленнями, вибухнув вентилятор. Наголошується, що це механічна проблема. Він почав перегріватися і це спровокувало пожежу і задимлення, повідомляє Ouest-france.fr.

Уточнено, що внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом.

Влада виключила умисні дії з пошкодження обладнання. Загрози радіоактивного зараження немає.

Як відомо, АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.

Вибух на АЕС стався близько 10:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом).