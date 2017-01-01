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    Названо причину вибуху на АЕС у Франції

    • Сьогодні, 19:29
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    <span>АЕС &laquo;Фламанвіль&raquo;</span>
    АЕС «Фламанвіль»

    Внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом

    У Франції місцева влада озвучила попередню причину інциденту на атомній електростанції Фламанвіль.

    Згідно з повідомленнями, вибухнув вентилятор. Наголошується, що це механічна проблема. Він почав перегріватися і це спровокувало пожежу і задимлення, повідомляє Ouest-france.fr.

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    Уточнено, що внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом.

    Влада виключила умисні дії з пошкодження обладнання. Загрози радіоактивного зараження немає.

    Як відомо, АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.
    Вибух на АЕС стався близько 10:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом).

    Джерело: УНІАН
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