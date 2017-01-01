НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки

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Рейтинг збиткових банків очолює ВТБ Банк, що належить російському банку ВТБ

Загальний прибуток за перший квартал поточного року 69 українських банків становив 5,4 млрд грн

Ще 21 банк виявився збитковим - їхні сумарні втрати становили 1,306 млрд грн, йдеться у зведених даних НБУ і на сайті FinClub.

Як і в минулому році, найприбутковішим залишається «Райффайзен Банк Аваль» (1,449 млрд грн), що належить австрійській групі Raiffeisen і ЄБРР.

Друге місце займає державний «Приватбанк» з прибутком в 1,1 млрд грн. Замикає топ-3 ПУМБ Ріната Ахметова з прибутком 480 млн грн.

Рейтинг збиткових банків очолює ВТБ Банк (-351,7 млн грн), що належить російському банку ВТБ. «Укрсоцбанк», викуплений Альфа-Груп, показав збиток у 206,1 млн грн.

А Банк «Форвард», який належить російському інвестору, отримав збиток майже 200 млн грн. «Промінвестбанк», який належить російському ВЕБ, втратив 170,4 млн грн.