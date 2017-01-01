НБУ: Суди відновили роботу 12 ліквідованих банків

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Станом на 1 травня 2017 року суди ухвалили «неправосудні рішення, які набрали законної сили», відносно 12 банків

Станом на 1 травня суди відновили роботу 12 ліквідованих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Починаючи з 2014 року Національний банк проводить системну та послідовну роботу з очищення банківського ринку України від неплатоспроможних банків або банків, що були задіяні в незаконних оборудках з виведення та відмивання коштів. Проте на заваді цьому стають неправосудні судові рішення про відновлення діяльності банків та скасування рішень НБУ стосовно виведення їх з ринку», – йдеться у повідомленні.

Так, як зазначили у регуляторі, станом на 1 травня 2017 року суди ухвалили «неправосудні рішення, які набрали законної сили», відносно 12 банків: «Фінансова ініціатива», «Союз», «Український інноваційний банк», «Преміум», «Капітал», «Велес», «Радикал банк», «ТК Кредит», «Східно-промисловий комерційний банк», «Київська Русь», «КСГ Банк», «Хрещатик».

«Національний банк оскаржує неправосудні судові рішення до судів вищих інстанцій. Так, наприклад, у квітні 2017 року НБУ направив до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції стосовно «КСГ Банк», – зазначили у Нацбанку.

Там нагадали, що НБУ 30 серпня 2016 року відкликав ліцензію «КСГ Банк» за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

«Національний банк неодноразово наголошував, що вбачає у неправосудних судових рішеннях про відновлення діяльності виведених з ринку банків виникнення системних ризиків для фінансової стабільності. Адже судова система використовується власниками таких банків як квазілегітимний інструмент повернення їх на ринок. Це, у свою чергу, нівелює зусилля НБУ, спрямовані на оздоровлення банківської системи України», – підкреслюється у повідомленні регулятора.

Нацбанк наголошує на необхідності якнайшвидшого проведення якісної судової реформи, яка б унеможливила корупційні дії, підвищила ефективність судової системи та повернула довіру до рішень судів, зазначив директор юридичного департаменту НБУ Олег Заморський.