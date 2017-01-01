Мінфін назвав найбільших позичальників, борги яких гарантовані державою

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Загальна сума гарантованого державною боргу становить 278,93 млрд. грн. Найбільші його суми у НБУ та Державної зернової корпорації

На кінець 2016 року Національний банк України та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» найбільше позичили коштів під державні гарантіїг, відповідно, 169,7 млрд. грн. і 40,79 млрд. грн.

Про це свідчить відповідь заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрія Буци, яка є у розпорядженні «Главкому».

Серед лідерів також ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» - 20,37 млрд. грн., «Укрексімбанк» - 12,37 млрд. грн., «Укравтодор» - 4,15 млрд. грн.

За повідомлення Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 70,97 млрд. дол., що на 8,3%, або на 5,47 млрд. дол., більше від показника на початок року.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн. грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.

Довідково. Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями.

Надання державних гарантій спрямовано на підтримку реалізації проектів соціально-економічного розвитку і є однією з найбільш поширених форм фінансової підтримки у розбудові інфраструктури.