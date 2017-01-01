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    НБУ: у малого та середнього бізнесу відзначається пожвавлення кредитування

    • Сьогодні, 06:56
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    Катерина Рожкова
    Катерина Рожкова

    В Нацбанку похвалились, що якість таких кредитів суттєво вища у порівнянні з іншими позиками

    Після очищення банківського сектору в НБУ планують відновити кредитування. Про це під час круглого столу, присвяченого вдосконаленню механізму підтримки фінансування малого і середнього бізнесу заявила заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова. 

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    «Ми відзначаємо пожвавлення кредитування, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу. При цьому, якість кредитів, виданих МСБ, суттєво вища в порівнянні з позиками іншим бізнес-сегментам. Ми віримо, що цей сегмент стане рушієм для відновлення кредитування і економічного розвитку країни», - підкреслила Рожкова.

    Також вона додала, що Національний банк відкритий до пропозицій ринку, які можуть допомогти пожвавити кредитування української економіки.

    Нагадаємо, що в НБУ вважають, що політика президента США Дональда Трампа може вплинути на гривню, оскільки генерує невизначеність в зовнішньому фінансовому середовищі.

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