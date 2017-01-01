НБУ: у малого та середнього бізнесу відзначається пожвавлення кредитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Рожкова

В Нацбанку похвалились, що якість таких кредитів суттєво вища у порівнянні з іншими позиками

Після очищення банківського сектору в НБУ планують відновити кредитування. Про це під час круглого столу, присвяченого вдосконаленню механізму підтримки фінансування малого і середнього бізнесу заявила заступник Голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Ми відзначаємо пожвавлення кредитування, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу. При цьому, якість кредитів, виданих МСБ, суттєво вища в порівнянні з позиками іншим бізнес-сегментам. Ми віримо, що цей сегмент стане рушієм для відновлення кредитування і економічного розвитку країни», - підкреслила Рожкова.

Також вона додала, що Національний банк відкритий до пропозицій ринку, які можуть допомогти пожвавити кредитування української економіки.

Нагадаємо, що в НБУ вважають, що політика президента США Дональда Трампа може вплинути на гривню, оскільки генерує невизначеність в зовнішньому фінансовому середовищі.