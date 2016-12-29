НБУ видав ще двом банкам 656 млн грн рефінансування

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Рефінансування банків

Нацбанк не уточнює, які саме фінустанови отримали рефінансування

Національний банк України видав двом банкам 656,5 млн грн рефінансування.

«4 січня відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки двох банків у загальній сумі 656,5 млн грн за процентною ставкою в розмірі 16,00% річних», – ідеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк не уточнює, які саме фінустанови отримали рефінансування, пише FinClub.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня регулятор видав двом банкам 588,8 млн грн рефінансування.