НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відомстві стверджують, що 95% усіх вкладників банку отримають свої вклади в повному обсязі

Відповідно до вимог ст. 76 закону України «Про банки і банківську діяльність», 2 березня 2017 р. правління НБУ прийняло рішення віднести ПАТ «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними статистичної звітності ВАТ «Вектор Банк», залишок коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України є критично низьким – станом на 1 березня 2017 р. становить 76 тис. грн, або 0,1% від зобов'язань банку.

«Після віднесення ВАТ «Вектор Банк» до категорії проблемних було виявлено факти невідображення ним у бухгалтерському обліку документів клієнтів, не виконано у встановлений законодавством термін. Таким чином, ВАТ «Вектор Банк» не здатний своєчасно і в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через недостатність коштів. Також погіршилися фінансові показники діяльності банку. Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 76 закону України «Про банки і банківську діяльність», Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних», – зазначають у НБУ.

Крім того, в НБУ додали, що 95% вкладників (852 людини) отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми в обсязі 77,7 млн грн.