НБУ звітує про збільшенням чистого прибутку банків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля Національного банку України

В січні прибуток отримали 76 з 93 платоспроможних банків

У січні 2017 року платоспроможні банки України отримали 338 млн грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий збиток у розмірі 890 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

В Нацбанку пояснюють поліпшення фінансових показників банківської системи зростанням чистого процентного доходу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 29,5% – до 4 мільярдів 131 мільйона гривень, а також чистого комісійного доходу на 24,8% – до 2 мільярдів 78 мільйонів.

Це стало можливим після зниження вартості фондування депозитів фізосіб, а також завдяки підвищенню попиту на банківські послуги, резюмує регулятор.

Прибуток у січні 2017 року отримали 76 з 93 платоспроможних банків, їх сукупний чистий прибуток склав 2,17 мільярда гривень. Водночас, 17 банків продемонстрували 1,84 мільярда гривень збитку.

Загалом прибуток у січні сформований групою іноземних (+1.3 млрд. грн.) та приватних (+0.5 млрд. грн.) банків при збитковості групи державних банків (-1.4 млрд. грн.).

Як повідомляв «Главком», Нацбанк зміцнив на сьогодні курс гривні до долара.

До слова, член ради Нацбанку Тимофій Мілованов у коментарі «Главкому» розповів, що Сбербанк Росії, який визнав паспорти «Л/ДНР», може відбутися попередженням.