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    НБУ звітує про збільшенням чистого прибутку банків

    • Сьогодні, 07:12
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    Будівля Національного банку України
    Будівля Національного банку України

    В січні прибуток отримали 76 з 93 платоспроможних банків

    У січні 2017 року платоспроможні банки України отримали 338 млн грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий збиток у розмірі 890 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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    В Нацбанку  пояснюють поліпшення фінансових показників банківської системи зростанням чистого процентного доходу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 29,5% – до 4 мільярдів 131 мільйона гривень, а також чистого комісійного доходу на 24,8% – до 2 мільярдів 78 мільйонів.

    Це стало можливим після зниження вартості фондування депозитів фізосіб, а також завдяки підвищенню попиту на банківські послуги, резюмує регулятор.

    Прибуток у січні 2017 року отримали 76 з 93 платоспроможних банків, їх сукупний чистий прибуток склав 2,17 мільярда гривень. Водночас, 17 банків продемонстрували 1,84 мільярда гривень збитку.

    Загалом прибуток у січні сформований групою іноземних (+1.3 млрд. грн.) та приватних (+0.5 млрд. грн.) банків при збитковості групи державних банків (-1.4 млрд. грн.).

    Як повідомляв «Главком», Нацбанк зміцнив на сьогодні курс гривні до долара.

    До слова, член ради Нацбанку Тимофій Мілованов у коментарі «Главкому» розповів, що Сбербанк Росії, який визнав паспорти «Л/ДНР», може відбутися попередженням.

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