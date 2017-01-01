Не було жодних підстав переносити суд щодо Насірова, – антикорупційна прокуратура

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У суда всього 72 години, щоб обрати запобіжний захід Насірову

Прокурори антикорупційної прокуратури вважають, що не було ані медичних, ані процесуальних підстав переносити засідання суду із обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Про це прокурори САП заявили після закінчення засідання суду.

«У нас всього 72 години, щоб обрати запобіжний захід. У Насірова така велика кількість захисників, скоріш за все, для того, щоб затягувати процес. Під час другого огляду медики не сказали жодного слова, яке могло б бути підставою перенесення суду на завтра», – заявив начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Синьків.

За словами прокурора, лікарі поміряли тиск, взяли аналіз крові і зробили «некатегоричний висновок, що у Насірова підвищений тиск, який потрібно частково стабілізувати».

За словами іншого прокурора САП, Андрія Перова, не було жодних, ані медичних, ані процесуальних підстав переносити засідання суду на завтра.

За словами Перова, Насіров сам відмовлявся від вживання їжі упродовж дня.

«Врачі виміряли Насірову пульс, тиск, зробили аналіз крові. Його тиск був трохи підвищений і йому рекомендували знаходиться на стаціонарі, але це була лише рекомендація», – розповів Перов.

Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.

Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Джерело: Еспресо ТВ