В українській владі нема людини, яка ризикне пристати на пропозиції Пінчука щодо Криму і Донбасу – Огризко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Огризко

На думку Огризка, цю ідею пропонують лише з метою, аби дискредитувати українську владу

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сумнівається, в українській владі можуть підтримати план припинення війни на Донбасі, запропонований Віктором Пінчуком. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Це той сценарій, який дуже хотіли б малювати ті, хто це все організовує. Вони цю ідею пропонують лише з метою, аби дискредитувати теперішню владу. Я не думаю, що хтось у цій владі ризикне такі питання навіть проговорювати, вже не кажучи про те, щоб бути публічними. Мені здається, що це той черговий фейк, який запускається для того, щоб максимально дошкульно вдарити по українській владі», - вважає Огризко.

На зауваження, що подібна публікація не б’є по Леоніду Кучмі, який є тестем Пінчука і представляє Україну у мирних переговорах в Мінську, екс-міністр зазначив, що в таких випадках ні на які персоналії ніхто не збирається звертати уваги. «Їм же головне не персоналії, а результат. У вас до цієї проблеми ліберальний підхід, у Москві його ніколи не було, а тим більше до нинішньої ситуації немає і поготів», - сказав Огризко.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.