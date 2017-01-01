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    Не менше 10 людей загинули в результаті нападу на базу в Малі

    • Сьогодні, 05:48
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    Кілька людей вижили, але вони знаходяться на території Буркіна-Фасо

    Щонайменше 10 військовослужбовців малійської армії загинули в результаті збройного нападу на військову базу поблизу населеного пункту Булікессі в Малі. Про це повідомляє AFP.

    «Ми втратили щонайменше 10 осіб. Наші позиції зазнали нападу з боку терористів поблизу кордону з Буркіна-Фасо», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що кілька людей могли вижити, але вони знаходяться на території Буркіна-Фасо.

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