Не менше 10 людей загинули в результаті нападу на базу в Малі
- Сьогодні, 05:48
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Кілька людей вижили, але вони знаходяться на території Буркіна-Фасо
Щонайменше 10 військовослужбовців малійської армії загинули в результаті збройного нападу на військову базу поблизу населеного пункту Булікессі в Малі. Про це повідомляє AFP.
«Ми втратили щонайменше 10 осіб. Наші позиції зазнали нападу з боку терористів поблизу кордону з Буркіна-Фасо», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кілька людей могли вижити, але вони знаходяться на території Буркіна-Фасо.