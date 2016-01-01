Не так сталося, як гадалося: Росія видобула в 10 разів менше палива на захопленому родовищі, ніж планувала

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Через санкції окупаційна влада в Криму не може ефективно використовувати захоплені українські ресурси

Підприємство «Чорноморнафтогаз», потужності якого було захоплено Росією під час анексії Криму, за рік зуміло видобути на 15 свердловинах Одеського родовища в 10 разів менше палива, ніж планувалося, повідомила голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова, пише ZN.ua.

«На 15 свердловинах Одеського родовища змогли видобути в 10 разів менше планованого обсягу. Наскільки я володію інформацією, не було запасних комплектуючих для бурових. Бурові потрібно обслуговувати, а їх виробники – США, Канада. Вертольоти «Агуста» стоять в аеропорту Сімферополя, їх необхідно обслуговувати, а завод в Італії. Судна «Чорноморнафтогазу» не заходять в іноземні порти, оскільки ми сповістили по всьому світу – не можна судна цього підприємства приймати, брати в оренду, бо володіє ними нелегітимним способом створене підприємство, яке перебуває в станційних списках і на окупованій території», – говорить Нєжнова.

«Яскравий приклад тому – незадовільний стан справ експропрійованого «Чорноморнафтогазу». Напередодні анексії видобуток газу на шельфах Чорного та Азовського морів підвищувався завдяки новим і дооблаштуванню старих родовищ, на 2015 рік ставилася амбітна мета – довести її до 3 млрд кубометрів. У 2014 році вже захоплений «Чорноморнафтогаз», як і планувалося, добув 2 млрд куб. м, чого раніше Криму вистачало з лишком. Але вже наступного року видобуток впав до 1,8 млрд куб. м, а цього, як показують розрахунки (на сайті підприємства перестали наводити статистику в абсолютних цифрах – тільки у відсотках), дефіцит може становити 400 млн кубометрів і бути нижче рівня «довоєнного» 2013 року», – йдеться у статті.

Раніше Росія ввела в експлуатацію газопровід «Краснодарський край – Крим», закінчивши підключення анексованого півострова до своєї газотранспортної системи.