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    Не всі російські банки підпадають під санкції, - НБУ

    • Сьогодні, 18:44
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    Санкції стосуються лише тих банків РФ, які мають державний російський капітал

    Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України не стосуються «Сіті банку» та «Альфа-банку», оскільки запроваджуються лише щодо банків із державним російським капіталом.

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    Про це на прес-конференції сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

    «Ми говоримо виключно про банки, які належать Росії, тобто банки з державним російським капіталом. «Сіті», «Альфа-банк» не належать до цієї групи», - сказала Рожкова. 

    Як повідомлялося, Національний банк вирішив застосувати санкції щодо банків з російським державним капіталом в Україні у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

    Дані санкції означають заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків, а це - надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, кредитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші подібні операції.

    Також заборонена виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з коррахунків і субординованого боргу.

     

    Джерело: Укрінформ

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