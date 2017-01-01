Не всі російські банки підпадають під санкції, - НБУ

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Санкції стосуються лише тих банків РФ, які мають державний російський капітал

Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України не стосуються «Сіті банку» та «Альфа-банку», оскільки запроваджуються лише щодо банків із державним російським капіталом.

Про це на прес-конференції сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми говоримо виключно про банки, які належать Росії, тобто банки з державним російським капіталом. «Сіті», «Альфа-банк» не належать до цієї групи», - сказала Рожкова.

Як повідомлялося, Національний банк вирішив застосувати санкції щодо банків з російським державним капіталом в Україні у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Дані санкції означають заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків, а це - надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, кредитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші подібні операції.

Також заборонена виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з коррахунків і субординованого боргу.

Джерело: Укрінформ