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    Небезпечну територію в Балаклії зменшено до 200 метрів

    • Сьогодні, 10:01
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    <span>Очищення території навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів</span>
    Очищення території навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів

    Очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації

    Станом на 8:00 понеділка, 10 квітня, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. 
    Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 200 метрів.

    До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 577 осіб особового складу та 128 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 156 осіб та 53 одиниці техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 осіб особового складу та 50 одиниць техніки).

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

    Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

    Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

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