Небезпечну територію в Балаклії зменшено до 200 метрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очищення території навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів

Очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації

Станом на 8:00 понеділка, 10 квітня, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.

Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 200 метрів.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 577 осіб особового складу та 128 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 156 осіб та 53 одиниці техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 осіб особового складу та 50 одиниць техніки).

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.