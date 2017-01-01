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    Неділя прийде з холодом і мокрим снігом

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    Дощ з мокрим снігом
    Дощ з мокрим снігом

    Завтра на більшості території України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом

    У неділю, 19 березня, в Києві хмарно, дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +1...+7 градусів. У Карпатах дощ із мокрим снігом, уночі сильний, температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...-3 градуси.

    На півночі України хмарно, дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+8 градусів.

    У центрі України хмарно, уночі й вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+9 градусів.

    На сході України хмарно, уночі без опадів, вранці і вдень дощ, вітер південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градуси, вдень +3...+9 градусів.

    На півдні України хмарно, уночі й вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

    У Криму хмарно, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +9...+11 градусів.

    Джерело: Українські новини

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