Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета

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На горищі будинку господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію

На дачному масиві Осокорки у Дарницькому районі Києва по недобудованому будинку вистрілили з гранатомета. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. На горищі господар будинку виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію.

У недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрона ручного гранатомета.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.