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    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета

    • Сьогодні, 18:10
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    На горищі будинку господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію

    На дачному масиві Осокорки у Дарницькому районі Києва по недобудованому будинку вистрілили з гранатомета. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав. На горищі господар будинку виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію.

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    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета
    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета
    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета
    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета
    Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета

    У недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрона ручного гранатомета.

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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