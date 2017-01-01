Недобудовану дачу в Києві обстріляли з гранатомета
- Сьогодні, 18:10
-
Розсилка
На горищі будинку господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію
На дачному масиві Осокорки у Дарницькому районі Києва по недобудованому будинку вистрілили з гранатомета. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. На горищі господар будинку виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію.
У недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрона ручного гранатомета.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.