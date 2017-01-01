Негода не вщухає: рух транспорту обмежений у п’яти областях України

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У зв’язку з різким погіршенням погодних умов станом на 10:00 8 лютого рух транспорту обмежили в п’яти областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, на Черкащині з 7:00 8 лютого, на дорозі М-05 Київ–Одеса, км 143+028 – км 274+360, запроваджується тимчасове обмеження руху для великогабаритного та великовагового транспорту.

Як повідомлялося, раніше обмеження було запроваджено на дорогах Вінницької, Закарпатської, Хмельницької та Волинської областей. Зокрема, у Хмельницькій області з 5 год. 3 лютого – на дорогах місцевого значення в межах області, а з 9 год. 30 хв. 7 лютого – на а/д Н-03 Житомир–Чернівці, км 247 – км 278 (м. Дунаївці – м. Кам'янець-Подільський).

У Вінницькій області запроваджено обмеження руху транспорту з 14 год. 7 лютого на дорогах М-21 Житомир–Могилів-Подільський (км 131 – км 230), Р-08 Немирів–Ямпіль (км 35 – км 115, від м. Тульчин до м. Ямпіль)

У Закарпатській області з 5 лютого у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород–Демечі (18 км) через річку Латориця.

На Волині обмежили рух вантажного транспорту з 18 год. 7 лютого на дорогах місцевого значення Т-18-02 /М-07/ Маюничі–Велика Осниця–Красноволя–Колки, /Р-14/ Копилля–Рожице–Торчин–Шклинь /Н-17/, км 110 – км 117 (Торчин–Білостік), рух закрито для всіх видів транспорту.

Як повідомлялося, через негоду рух вантажного транспорту обмежено у Київській та Хмельницькій областях. У Закарпатті обмежено рух для всіх видів транспорту на трасі А-071207.