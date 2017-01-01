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    Негода в Україні: без світла лишаються п’ять населених пунктів

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    Негода в Україні
    Негода в Україні

    Без світла сидять мешканці населених пунктів на Одещині та Херсонщині

    В Україні п’ять населених пунктів лишаються без світла. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 8:00 понеділка через сніг, вітер та хуртовини в Одеській області знеструмлено чотири населених пункти (два – частково), у Херсонській – один.

    Також у ДНС запевнять, що автомобільних заторів унаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Але залишається обмеження руху транспорту в чотирьох областях – Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Одеській.

    Що стосується прогнозу погоду, то в центральних областях треба чекати на сніг, в східних – на сніг з дощем. У західних областях також буде сніг, подекуди хуртовини.

    Температура повітря 7–12 градусів морозу.

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