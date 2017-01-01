Негода в Україні: повалено майже три тисячі дерев, є жертви

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Фото: ДСНС Падіння дерев через сильний вітер

На Дніпропетровщині внаслідок падіння дерева від отриманих травм померла жінка

Станом на 7 годину 21 квітня, в Україні на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, у зв’язку з погіршенням погодних умов з 19 години 20 квітня введено заборону руху для вантажних та великогабаритних автомобілів на ділянці дороги Київ-Одеса (308-464 кілометр). Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис. 900 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.

Вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах.

До ліквідації наслідків негоди залучено 2, 232 тис. осіб. та 587 одиниць техніки.

Станом на 7 годину 21 квітня, залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях України.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

На трасі Київ - Одеса в напрямку Києва в районі Краснознам'янки на Одещині утворився затор довжиною 10 км.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.