  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Негода в Україні: знеструмленими залишаються 40 населених пунктів

    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка
    Негода в Україні
    Негода в Україні

    Сьогодні рятувальники включили світло у 31 населеному пункті

    Протягом сьогоднішнього дня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 31 населеного пункту в трьох областях України.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зокрема світло включили у 22 населених пунктах Одеської області, Дніпропетровська - вісім н.п., та один населений пункт на Харківщині.

     Станом на вечір 23 квітня залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п.

    «Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає», - звітують у ДСНС.

    Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

    Нагадаємо, що станом на ранок неділі в Україні через складні погодні умови (дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) залишався без світла 71 населений пункт

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ