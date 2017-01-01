Негода в Україні: знеструмленими залишаються 40 населених пунктів

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Сьогодні рятувальники включили світло у 31 населеному пункті

Протягом сьогоднішнього дня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 31 населеного пункту в трьох областях України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема світло включили у 22 населених пунктах Одеської області, Дніпропетровська - вісім н.п., та один населений пункт на Харківщині.

Станом на вечір 23 квітня залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п.

«Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає», - звітують у ДСНС.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі в Україні через складні погодні умови (дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) залишався без світла 71 населений пункт.