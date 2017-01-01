Негода знеструмила понад 500 населених пунктів (оновлено)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: архів На дорогах Дніпропетровщини працюють аварійні служби

Найбільше постраждала Дніпропетровщина

Через негоду та обриви ліній електропередач сталося знеструмлення 524 населених пунктів у п'яти областях України.

Про це повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов в Україні голова Державної служби із надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УНН.

«У наслідок негоди через обрив ліній електропередач сталося знеструмлення 524 населених пунктів у п'яти областях. Дніпропетровська – 287, Харківська – 127, Полтавська – 72, Запорізька – 23, Кіровоградська – 1 населений пункт», – повідомив він.

Також він зазначив, що рух транспорту на автошляхах не припинявся за винятком Дніпропетровської області, де через розвернення великовантажних автомобілів та ДТП утворились затори, де було від 40 до 60 одиниць автотранспорту.