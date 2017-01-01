Негода звалила майже 4 тисячі дерев, загинула одна людина - ДСНС
- Сьогодні, 09:30
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Фото: ДСНС
Наслідки негоди в Україні.
У шести областях працюють рятувальники
Через погіршення погодних умов в Україні зафіксовано падіння майже 4 тисяч дерев. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, передає «Главком».
«Повалено близько 3 тис. 790 дерев у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка», - йдеться у повідомленні.
Вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах.
До ліквідації наслідків негоди залучено більше 2 тисяч особового складу.
Як повідомляв «Главком»,