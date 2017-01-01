Негода звалила майже 4 тисячі дерев, загинула одна людина - ДСНС

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Фото: ДСНС Наслідки негоди в Україні.

У шести областях працюють рятувальники

Через погіршення погодних умов в Україні зафіксовано падіння майже 4 тисяч дерев. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, передає «Главком».

«Повалено близько 3 тис. 790 дерев у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка», - йдеться у повідомленні.

Вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах.

До ліквідації наслідків негоди залучено більше 2 тисяч особового складу.

Як повідомляв «Главком»,