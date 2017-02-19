«Немає доказів». У РФ відреагували на звинувачення у причетності до перевороту в Чорногорії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Москві переконують, що їм немає приводу втручатися у внутрішні справи Чорногорії

Звинувачення на адресу РФ в зв'язку з повідомленнями про спробу держперевороту в Чорногорії не підкріплені жодними доказами, РФ немає сенсу втручатися справи цієї країни навіть з урахуванням її планів вступити в НАТО. Про це сказав сенатор, екс-глава управління внутрішньої політики адміністрації президента Олег Морозов, повідомляє РІА «Новини».

«У такій фейковій новині немає ніяких доказів, що підкріплюють її правдивість, все це не відповідає дійсності», - заявив сенатор.

Як написала раніше британська газета Telegraph, анонімне джерело в уряді Великобританії стверджує, що до спроби замаху на колишнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича і плану перевороту в країні нібито причетні російські спецслужби. Раніше в Москві вже спростовували подібні припущення, а прокуратура Чорногорії заявляла про відсутність доказів причетності влади РФ до цих подій.