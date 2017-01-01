Неповнолітній вбив свою подругу хрестом: не поділили «здобич» на кладовищі

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Неповнолітній убив дерев’яним хрестом свою подругу

Пара збирала продукти харчування, які залишали відвідувачі під час поминальних днів

У Торецьку поліція затримала неповнолітнього, який убив дерев’яним хрестом свою подругу; трагедія сталася на кладовищі.

Про це інформує прес-служба поліції Донецької області.

Тіло мешканки виявив перехожий і відразу звернувся в поліцію. Експерти, що оглядали труп, побачили на голові тілесні ушкодження.

В ході відпрацювання території і оперативних заходів зловмисник був затриманий.

«Ним виявився 17-річний місцевий житель. Разом із потерпілою в ту ніч вони збирали продукти харчування, які залишали відвідувачі під час поминальних днів. Не поділивши «здобич», пара почала сваритися. Спочатку були словесні образи, а коли терпець хлопця урвався, він схопив дерев’яний хрест і завдав декілька ударів по голові «суперниці».Травми виявилися несумісними з життям», – повідомили в поліції, додавши, що речові докази вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.