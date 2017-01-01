Нерухомість «Батьківщини». Партія орендує офіс у матері Тимошенко та депутата Абдулліна

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Юлія Тимошенко

Тимошенко орендує партійні офіси у своїх родичів та соратників

Партія «Батьківщина» орендує кілька офісів. Два із них належать депутату Абдулліну, яким займалася прокуратура через імовірну несплату податків, ще один – матері Тимошенко. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос».

Так, згідно зі звітом партії за 2016 рік, два офіси знаходяться у Києві на вулиці Турівській та належать ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром». Засновником обох є заступник голови партії Олександр Абдуллін, який у січні потрапив під перевірку Генпрокуратури за ймовірну несплату податків. Загальна площа таких приміщень становить 1147,66 кв. м, балансова вартість – 1,39 млн грн.

Ще одне приміщення взято в користування у ФОП Федькевича Володимира Яковича. Воно розташоване у Києві на вулиці Юрківській, 28, загальна площа – 82,2 кв. м, балансова вартість – 17,4 тис. грн (212 грн/м2). Адреса орендованого житла збігається з адресою засновників ТОВ «Флора-парк», серед яких і власник житла, і, очевидно, його син – Федькевич Максим Володимирович. У 2009 році, за часів прем’єрства Юлії Тимошенко, Максим Федькевич фігурував у скандалі з приводу будівництва житла за рахунок бюджетних коштів (співвласник ТОВ «КВП №3»)

Крім того, дніпропетровська обласна організація партії орендує у Дніпрі нежитлове приміщення площею 823,9 кв. м за адресою вул. Михайла Грушевського, 8. Власницею і орендодавцем цього приміщення є Телегіна Людмила Миколаївна, мати Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, згідно зі звітом партії «Батьківщина» у 2016 році, із понад 6 мільйонів доходів, які партія отримала у 2016 році, 5,78 млн грн було внесено на її рахунки як благодійні внески.

Крім того, згідно з дослідженням, найбільшу суму своїх коштів політсила тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві.

Детальніше читайте: «З миру по нитці – Тимошенко сорочка. Хто і як фінансує «Батьківщину» (ДОСЛІДЖЕННЯ)»