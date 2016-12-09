Невеликі опади та слабка ожеледь: синоптики спрогнозували погоду на найближчі дні

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На дорогах подекуди ожеледиця, у південній частині, західних та східних областях місцями туман

У найближчу добу, 2 січня, погоду більшої частини території України визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Про це повідомляє «Сегодня», посилаючись на дані Укргідрометцентру.

В цілому по країні без опадів, лише у східних областях місцями невеликі опади, слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця, у південній частині, західних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 4-7° тепла.

У Києві – без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 2 січня найвища температура вдень була 6,8 в 2007р, найнижча вночі -21,8 в 1943р.

На 3 січня синоптики прогнозують у західних і північних областях України місцями слабкі опади, на решті території без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°, на Закарпатті та в Карпатах 7-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла.

У Києві 3 січня очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 3-5° морозу вночі і 0-2° тепла вдень.