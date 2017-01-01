Невідомі підкинули похоронний вінок під двері Інституту національної пам'яті
- Сьогодні, 11:16
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Це вже друга за останні тижні спроба залякати головного «декомунізатора» країни
Директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу під дверима наукової установи невідомі залишили похоронний вінок.
Про це В'ятрович написав у своєму Facebook.
«Закидали в коментах до моїх постів, дописів колег і сім'ї ось такі фото. Похоронний вінок з моїм іменем біля дверей Інституту. Але ж весну нічим не зіпсувати, навіть штучними квітами. Тим більше, коли ідеї, що їх таким чином намагаються просунути ті, хто боїться говорити і може тільки нишком «лякати», – такі самі мертві», – зазначив він.
Нагадаємо, 16 лютого у Києві поліція затримала трьох осіб за спробу нападу на В'ятровича. В'ятрович запропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня.
«Отже, запропоновано скасувати вихідний, а не відзначення Міжнародного жіночого дня. Також вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9-те – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться державним святом, але не вихідним днем», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, в ніч на 1 березня невідомі підпалили двері Інституту національної пам'яті.