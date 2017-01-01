Невідомі підкинули похоронний вінок під двері Інституту національної пам'яті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це вже друга за останні тижні спроба залякати головного «декомунізатора» країни

Директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу під дверима наукової установи невідомі залишили похоронний вінок.

Про це В'ятрович написав у своєму Facebook.

«Закидали в коментах до моїх постів, дописів колег і сім'ї ось такі фото. Похоронний вінок з моїм іменем біля дверей Інституту. Але ж весну нічим не зіпсувати, навіть штучними квітами. Тим більше, коли ідеї, що їх таким чином намагаються просунути ті, хто боїться говорити і може тільки нишком «лякати», – такі самі мертві», – зазначив він.

Нагадаємо, 16 лютого у Києві поліція затримала трьох осіб за спробу нападу на В'ятровича. В'ятрович запропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня.

«Отже, запропоновано скасувати вихідний, а не відзначення Міжнародного жіночого дня. Також вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9-те – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться державним святом, але не вихідним днем», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, в ніч на 1 березня невідомі підпалили двері Інституту національної пам'яті.