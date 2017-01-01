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Пожежа на сміттєзвалищі

Внаслідок пожежі горіло 20 соток сміття

В понеділок близько 19.30 невідомі підпалили Житомирський полігон побутових відходів. За попередньою інформацією, підпал здійснили невідомі молодики спортивної зовнішності.

Про це повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Загалом палало близько 20 соток свіжо складованого сміття полігону зі сторони міста. Два наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група працюють на місці.

Полум’я загасити силами пожежників та працівників полігону, які мають спеціальне обладнання. На місце події оперативно виїхали радник міського голови та керівник профільного комунального підприємства.

«Те, що це підпал – сумнівів немає. Причину таких дій має знайти поліція», - наголосив керівник КП «АТП 0628» Сергій Колесник.

В даний час пожежа локалізована.

Зазначимо, що Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.

«Главком» також повідомляв, що в понеділок горіло сміттєзвалище на Львівщині.