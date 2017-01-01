Невідомі у Дніпрі посеред ночі напали на депутата «Самопомочі»

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Представник «Самопомочі» не висловив конкретних підозр щодо нападників

У ніч на 31 січня у Дніпрі напали на керівника міського осередку «Самопомочі» Артема Хмельникова.

Як повідомляє партія «Самопоміч» у Facebook у вівторок вранці, нападників було троє.

Сам Хмельников пов'язує цей напад зі своєю «депутатською та політичною діяльністю», адже цінні речі у нього не забрали.

«Вам всім не завжди видно, який серпентарій наша місцева і загальнонаціональна політика… Жорсткість моєї позиції викликає у декого бажання фізичної розправи», – написав політик у Facebook.

«Я не буду йти на «угоди» проти інтересів людей і своєї совісті», – пояснив свою позицію Хмельников.

Представник «Самопомочі» не висловив конкретних підозр.

На сайті поліції Дніпропетровської області поки що немає інформації про цей інцидент.