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    Невідомі у Дніпрі посеред ночі напали на депутата «Самопомочі»

    • Сьогодні, 10:33
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    Представник «Самопомочі» не висловив конкретних підозр щодо нападників

    У ніч на 31 січня у Дніпрі напали на керівника міського осередку «Самопомочі» Артема Хмельникова.

    Як повідомляє партія «Самопоміч» у Facebook у вівторок вранці, нападників було троє.

    Сам Хмельников пов'язує цей напад зі своєю «депутатською та політичною діяльністю», адже цінні речі у нього не забрали.

    «Вам всім не завжди видно, який серпентарій наша місцева і загальнонаціональна політика… Жорсткість моєї позиції викликає у декого бажання фізичної розправи», – написав політик у Facebook.

    «Я не буду йти на «угоди» проти інтересів людей і своєї совісті», – пояснив свою позицію Хмельников.

    Представник «Самопомочі» не висловив конкретних підозр.

    На сайті поліції Дніпропетровської області поки що немає інформації про цей інцидент.

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