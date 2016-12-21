Невідомі влаштували погром у синагозі в Умані: кров і свиняча голова
- Вчора, 11:47
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Погром у синагозі
Учасники нападу поставили в приміщенні свинячу голову з вирізаною на ній свастикою
У ніч на середу, 21 грудня, в Умані група невідомих увірвалася до будівлі синагоги на могилі Нахмана і, викрикуючи лайки на адресу євреїв, закидала приміщення шматками свинини. Зокрема, учасники нападу поставили в приміщенні свинячу голову з вирізаною на ній свастикою, повідомляє IzRus.co.il.
Кілька євреїв, які перебували в будівлі, зуміли втекти звідти і викликати поліцію.
Погромники ж залили все приміщення червоною фарбою, що, мабуть, символізує кров.
Поліцейські прибули на місце, коли погромники вже зникли.