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    Невідомі влаштували погром у синагозі в Умані: кров і свиняча голова

    • Вчора, 11:47
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    Погром у синагозі
    Погром у синагозі

    Учасники нападу поставили в приміщенні свинячу голову з вирізаною на ній свастикою

    У ніч на середу, 21 грудня, в Умані група невідомих увірвалася до будівлі синагоги на могилі Нахмана і, викрикуючи лайки на адресу євреїв, закидала приміщення шматками свинини. Зокрема, учасники нападу поставили в приміщенні свинячу голову з вирізаною на ній свастикою, повідомляє IzRus.co.il.

    Кілька євреїв, які перебували в будівлі, зуміли втекти звідти і викликати поліцію.

    Погромники ж залили все приміщення червоною фарбою, що, мабуть, символізує кров.

    Поліцейські прибули на місце, коли погромники вже зникли. 

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    Невідомі влаштували погром у синагозі в Умані: кров і свиняча голова
    Невідомі влаштували погром у синагозі в Умані: кров і свиняча голова
    Невідомі влаштували погром у синагозі в Умані: кров і свиняча голова

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