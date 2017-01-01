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    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних

    • Сьогодні, 02:33
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    Місце стрілянини
    Місце стрілянини

    Нападник, ймовірніше всього, втік з місця стрілянини

    Щонайменше три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому місті Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.

    Як повідомляє видання La Voix du Nord, стрілянина сталася на півдні міста, в районі станції метро Porte d'Arras. Місцева влада підтвердила цю інформацію виданню Franceinfo.

    Повідомляється, що 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще одна людина поранена в шию. Вони госпіталізовані. Третя постраждала самостійно вирушила до лікарні Saint-Vincent-de-Paul.

    Радіо France Bleu Nord стверджує, що стрілок втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.

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    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних
    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних
    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних
    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних
    Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних

    За інформацією La Voix du Nord, згідно з попередніми даними розслідування, чоловік, який відкрив вогонь, вирішив звести з кимось рахунки.

    Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людейПотім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту.

    Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

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