Невідомий влаштував стрілянину у французькому Ліллі: троє пораних

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Місце стрілянини

Нападник, ймовірніше всього, втік з місця стрілянини

Щонайменше три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому місті Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.

The attack in #Lille is not an act of terrorism!

Stop sharing false information, please retweet! pic.twitter.com/FcPCHsNrMk — Terrorism News (@TerrorismNews_) 24 березня 2017 р.

Як повідомляє видання La Voix du Nord, стрілянина сталася на півдні міста, в районі станції метро Porte d'Arras. Місцева влада підтвердила цю інформацію виданню Franceinfo.

#France #Lille - Shots fired near Porte d'Arras metro. 3 injured at this point. Motive and shooter unknown. — Terror Events (@TerrorEvents) 24 березня 2017 р.

Повідомляється, що 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще одна людина поранена в шию. Вони госпіталізовані. Третя постраждала самостійно вирушила до лікарні Saint-Vincent-de-Paul.

Coups de feu ce soir porte d'Arras à LIlle. Trois jeunes ont été légèrement blessés. Le tireur serait en fuite. pic.twitter.com/06VD5gtrGZ — France Bleu Nord (@fbleunord) 24 березня 2017 р.

Радіо France Bleu Nord стверджує, що стрілок втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.

За інформацією La Voix du Nord, згідно з попередніми даними розслідування, чоловік, який відкрив вогонь, вирішив звести з кимось рахунки.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.