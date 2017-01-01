Невзоров переказав українцям, що «Дождь» вимушено називав Крим російським

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Телеканал «Дождь»

Невзоров порадив Україні закривати очі на деякі речі

Російський журналіст Олександр Невзоров вважає, що Україна не повинна була забороняти мовлення телеканалу «Дождь». Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Невзоров зізнався, не очікував, що «Дождь» заборонять в Україні.

«Незважаючи на блискавичний Майдан, незважаючи на реальну, справжню революцію, яка в Україні відбулася, все одно до влади знову прийшли… ті, хто прийшов. Це неприємно, але очікувано. І історія з «Дождем» – найкращий тому доказ», - вважає журналіст.

Він зазначив, що телеканал був змушений називати Крим російським. «Зрозуміло, що «Дождь», який висить на волосині, не може грубо порушувати російське законодавство. От я позбавлений можливості будь-де, в будь-якому ефірі, у будь-якому інтерв’ю говорити про своє ставлення до Криму, наприклад. Просто тому, що за це передбачена стаття Кримінального кодексу. Тому я змушений робити страшні очі і обмежуватися якимись натяками. З приводу Донбасу мені простіше висловлюватися. Знаєте, потрібно було Україні не звертати на це увагу. Ну, мало що вони («Дождь». – «Главком») десь там крізь зуби, вимушено про щось там сказали», - зазначив Невзоров.

На його думку, Україні потрібно обирати, що дорожче: дотримання буквальності в усьому чи дружба та підтримка від найкращих журналістів Росії.

«Вона у вас, ця підтримка, і так буде. Допоки вас мучать ці ідіоти війною на Донбасі, вона і так у вас буде, хай би яких дурниць ви накоїли. Ніхто на вас усерйоз не образиться, той самий «Дождь». Але не цінувати його підтримку... Я б не радив», - підкреслив Невзоров.

«Якщо ви впевнені в тому, що найкращі з російських журналістів сприймають, поділяють вашу образу, розуміють згубність, дурість дій своєї країни по відношенню до України, то вмійте на деякі речі заплющувати очі», - порадив він.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України.

13 січня американська неурядова організація Freedom House назвала «актом цензури» заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відповіла на критику організації Freedom Hous.