Невзоров: українці припинять бути делікатними і викреслять зі свого життя Московський патріархат

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Олександр Невзоров

Російський публіцист Олександр Невзоров вважає, що РПЦ послаблює Україну

Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров заявив, що поки Україна не відмовиться від Московського патріархату й московської церкви, вона не зможе перемогти Росію.

Таку думку він висловив в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

«Українці рано чи пізно припинять бути делікатними й все-таки підуть на радикальне викреслення зі свого життя Московської патріархії й тієї самої московської церкви, яка до цих пір і фінансово, і політично, і пропагандистськи послаблює Україну. Можливо, Україна зрозуміє, що тут не можна далі зволікати, і до тих пір, поки вони не навели порядок у цьому питанні, жодна перемога їм не світить, оскільки я дуже бажаю, щоби в їхній країні все нарешті налагодилося, вляглося, то я їм раджу з вирішенням цього питання поквапитися», – заявив Невзоров.

18 травня Верховна Рада планувала розглянути в першому читанні законопроекти №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підпорядкованості).

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