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    Невзоров: В Україні «русскій мір» програв ганебно і безславно

    • Сьогодні, 14:36
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    <span>Олександр Невзоров</span>
    Олександр Невзоров

    Вже навіть російські ЗМІ зробили з ватажка «ДНР» Олександра Захарченка звичайного ідіота

    Президент Росії Володимир Путін на своїй останній великій прес-конференції дуже мало говорив про Україну, оскільки для переважної більшості росіян ця тема вже не цікава, а «русскій мір» програв в Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав російський журналіст Олександр Невзоров.

    «Тема України для переважної більшості росіян, вірогідно, абсолютно неактуальна у найгіршому сенсі цього слова, вона нецікава. Вони як бандерлоги: покусали-покусали й кинули. У них у мізках залишилися якісь штампи, котрі їм нав’язала телевізійна пропаганда про хунту, Майдан, фашистів, «бендеру». Вони в усьому цьому дуже мало тямлять. Свою роль утворення, яке от-от втратить власну державність, Україна вже відіграла», - зазначив він.

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    На думку Невзорова, в Україні «русскій мір» «програв ганебно і безславно», і це всім зрозуміло.

    Хоча він переконаний, «ідеологи-чорносотенці, ідеологи мракобісся і маразму надуватимуть щоки й надалі». «Вони ще довго козирятимуть Донбасом», - вважає Невзоров.

    Він розповів, що вже навіть російські ЗМІ зробили з ватажка «ДНР» Олександра Захарченка звичайного ідіота. «Якщо ви подивитеся центральні російські телеканали, погортаєте прокремлівську пресу, образ Захарченка там є образом міського божевільного. То Київ він за два тижні захопить, то перемикається на Вашингтон, то постановочно друкує свої портрети на всьому, включаючи пляшки від Pepsi та упаковки презервативів. Тобто навіть у російській пресі він перетворився на посміховисько. Ніякої героїки Донбасу, з якої все це починалося і яку старанно прокачували завдяки головним інтелектуальним силам колишніх радянських імперців, немає», - сказав російський журналіст.

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