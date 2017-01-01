Незабаром Австралія постачатиме в Україну ядерне паливо?

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Ядерне паливо

Існує передумова для підписання ядерного контракту з Австралією

Україна підписала з Австралією угоду про мирне використання ядерної енергії, що відкрило дорогу для підписання контракту на постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Австралії Микола Кулініч.

«Одне з найбільших досягнень – ми підписали з Австралією угоду про мирне використання ядерної енергії. І фактично це дало «зелене світло» для підписання контракту на постачання ядерного палива для наших атомних електростанцій. Це дуже цікавий проект і фактично найбільший великий економічний проект на нашому горизонті», - зазначив він.

Кулініч пояснив, у чому справа: «В сегменті ядерної енергетики ми генеруємо десь 52-53% електроенергії. Ядерне паливо нам постачалося з Російської Федерації. Австралія ж зі свого боку наклала ембарго на співпрацю з Росією. Росія викупляла велику кількість ядерного палива в Австралії, а у нас бракувало його. Ми ж відмовилися від постачання з РФ ядерного палива і от ми зараз на завершальній стадії. Ми зі свого боку вже ратифікували, і, думаю, за кілька тижнів Австралія теж ратифікує угоду про співпрацю».

За словами посла, це передумова для підписання ядерного контракту з Австралією.