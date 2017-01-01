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    Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході

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    Зона АТО
    Зона АТО

    Учасники прес-конференції в «Главкомі» презентуватимуть звіт Української Гельсінської спілки з прав людини

    Сьогодні, 2 червня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході». 

    Запрошені гості: Андрій Гладун, Центр документування Української Гельсінської спілки з прав людини; Олександр Павліченко, Харківська правозахисна група; Дмитро Коваль, Truth Hounds.

    Учасники прес-конференції презентуватимуть звіт Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи та неурядової організації Truth Hounds, присвяченого незаконним затриманням та катуванням, здійсненим українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході. Звіт покликаний привернути увагу до необхідності розслідування порушень прав людини, котрі в Україні часто замовчуються або виправдовуються. В ході презентації автори звіту розкажуть про задокументовані порушення, вчинені українськими військовими та правоохоронцями, стан розслідування відповідних справ та відповідальність виконавців відповідно до міжнародного права.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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