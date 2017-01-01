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    Незважаючи на дружбу Ердогана з Путіним, Туреччина досі не приймає пороми з Криму

    • Сьогодні, 14:28
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    Фото Zik

    Пороми до Туреччини, як і раніше, не ходять

    Взаємне зняття торговельних обмежень між Росією і Туреччиною поки жодним чином не впливає на економічні зв'язки Севастополя і Туреччини. Турецька сторона досі не приймає пороми з Криму, пише ForPost.

    Директор ТОВ «Кримське морське агентство» (оператор поромної лінії) Станіслав Гвоздила підтвердив, що пороми до Туреччини, як і раніше, не ходять і будь-яких «перспектив поки не бачимо».

    Туреччина не приймає наші пороми з Криму. Чому - не знаю», - сказав він.

    Нагадаємо, в січні 2016 року Росія постановою уряду ввела ембарго на поставки апельсинів, мандаринів, огірків, яблук, винограду та інших продуктів з Туреччини. Це стало відповіддю на інцидент в Сирії, коли турецький винищувач збив російський бомбардувальник.

    Економічні відносини між країнами стали відновлюватися в середині минулого року. Однак в березні цього року Туреччина відмовилася приймати пороми з Севастополя. Суди не змогли зайти в порти, щоб завантажитися товаром для жителів Кримського півострова.

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