Голова НАЗК за рік стала мільйонером
- Сьогодні, 09:36
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Зарплата глави НАЗК за рік склала 1,3 млн гривень
Голова Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зарплата Корчак в Національній академії прокуратури склала 57 тис. гривень, у НАЗК - 1,3 млн гривень. Глава НАЗК володіє 12 тис. доларів готівкою.
Її син задекларував 17,4 тис. гривень зарплати і 5,8 тис. гривень стипендії в Національному авіаційному університеті.
У власності Корчак є 2 квартири в Києві площею 37,6 і 88,3 кв. м, а також придбані в 2016 році 3 гаражі. Транспортних засобів, вкладів в банках у Корчак та її родини немає.
Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк задекларував житловий будинок площею 290 кв. м, придбаний за більш ніж 2 млн грн і земельну ділянку площею 984 кв м. Також в е-декларації міністра вказаний срібний швейцарський годинник 20-го століття. У його сина Володимира у власності знаходиться афонська ікона Святого Миколая 20-го століття.