«Ні Грибовичам у Львові»: жителі міста протестують проти сміттєсортувальних станцій

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Мешканці Рясного вимагали не допустити встановлення та запуску сміттєсортувальної лінії на території «Львівсільмашу»

Сьогодні кілька десятків жителів мікрорайону Рясне, вулиці Стрийської та села Рясне-Руське прийшли з плакатами до голови Львівської ОДА Олега Синютки з вимогою не допустити встановлення сміттєсортувальних та сміттєперевантажувальних станцій на їх території. Про це повідомляє IA ZIK.

Попередньо мешканці мали намір зустрітися з міським головою Львова, однак його не було на робочому місці. Зокрема, мешканці Рясного вимагали не допустити встановлення та запуску сміттєсортувальної лінії на території «Львівсільмашу».

«Дії Садового – це приготування до нових Грибовичів… Така пресувальна станція має бути принаймні за 40–60 км від мільйонного міста», – наголосив житель Рясного-2 Володимир Процун.

Люди прийшли з плакатами «Ні Грибовичам на вул. Стрийській», «Ні Грибовичам у Львові».

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв зустрітися з головою правління асоціації «Чиста країна», керівником проекту щодо встановлення лінії на Рясному Віктором Ржоткевичем та пояснити йому, «що через голови людей ми нічого робити не будемо».

Нагадаємо, наразі перевантажувальні майданчики сміття діють на вулицях Городоцькій, 280 та Стрийській, 193.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради 19 січня під час позачергової сесії з ініціативи виконавчих органів прийняли ухвалу «Про критичну ситуацію, яка склалася на адміністративній території Львівської міської ради у зв’язку з неможливістю вивезення твердих побутових відходів», якою визначили місця для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів на територіях адміністративних районів міста Львова.