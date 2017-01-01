Нічна ДТП у Києві: таксі врізалося у відбійник, госпіталізовано дитину
- Сьогодні, 05:59
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Фото: «Київ Оперативний»
В таксі їхала дитина, вона отримала психологічну травму від перелякуУ Києві на вулиці Новокостянтинівській сталася ДТП, таксист врізався у відбійник. Ніхто не постраждав, але дитина, яка знаходилася в машині, отримала переляк.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.
«Вночі, на Новокостянтинівській, водій-таксист на автомобілі #Daewoo #Lanos, р. н #AA3243EH, не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Автомобіль прошив наскрізь металевим парканом. В таксі їхала дитина (2004 року народження), вона отримала психологічну травму від переляку. Була госпіталізована», - йдеться в повідомленні.
За даними ресурсу, водій був тверезий. На місці працює патруль поліції та слідчо-оперативна група.