Нічну заборону на продаж алкоголю можуть скасувати у Кременчуці

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Фото: Українські Новини Рішення міськради про заборону продажу алкоголю в Кременчуці «перешкоджає конкуренції».

У АМКУ стверджують, що заборона «перешкоджає конкуренції»

Обласне відділення Антимонопольного комітету України закликало міську раду Кременчука скасувати рішення про заборону нічного продажу алкогольних напоїв. Про це повідомила прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ, передає «Главком».

У повідомленні сказано, що рішення міськради про заборону продажу алкоголю в Кременчуці з 22:00 до 8:00 «перешкоджає конкуренції».

Також повідомляється, що зі скаргою на дію кременчуцької влади, яка заборонила торгівлю алкоголем, звернулася ГО «Право на захист», якою керує активістка Ніна Дашко.

Нагадаємо, міська рада Кременчука прийняла рішення про заборону на нічний продаж алкоголю торік в грудні.

Аналогічне рішення в Києві було прийнято у вересні 2016 року. У квітні поточного року за позовом АМКУ суд зобов'язав Київраду скасувати нічну заборону на продаж алкогольних напоїв у столиці.