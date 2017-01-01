Нічого святого: на Водохреще бойовики гатили на всіх напрямках

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Бойовики в зоні АТО

На щастя, втрат серед наших військових немає

У четвер, 19 січня, з опівночі і до 18:00 російсько-окупаційній війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.

«На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське», - йдеться в повідомленні прес-центру.

«Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - підсумовує штаб АТО.

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 37 обстрілів, двоє наших військових поранено.