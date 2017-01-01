Нічого святого: на Водохреще бойовики гатили на всіх напрямках
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На щастя, втрат серед наших військових немає
У четвер, 19 січня, з опівночі і до 18:00 російсько-окупаційній війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За його даними, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине.
На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.
«На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське», - йдеться в повідомленні прес-центру.
«Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - підсумовує штаб АТО.
Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 37 обстрілів, двоє наших військових поранено.