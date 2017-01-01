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    Нічого святого: на Водохреще бойовики гатили на всіх напрямках

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    Бойовики в зоні АТО
    Бойовики в зоні АТО

    На щастя, втрат серед наших військових немає

    У четвер, 19 січня, з опівночі і до 18:00 російсько-окупаційній війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине.

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    На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве. 
    «На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське», - йдеться в повідомленні прес-центру.
    «Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - підсумовує штаб АТО.

    Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 37 обстрілів, двоє наших військових поранено.

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