Нідерланди оприлюднять додаткову інформацію щодо збитого МН17

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Рішення було прийняте на підставі позову трьох нідерландських медіа

Нідерландський суд зобов'язав Міністерство безпеки та юстиції країни оприлюднити протоколи міністерських зустрічей після катастрофи Боїнга МН17.

Рішення було прийняте на підставі позову трьох нідерландських медіа NOS, RTL Nieuws та Volkskrant, які апелювали до Акту про свободу інформації.

Про це повідомляє видання RTL Nieuws.

«Міністерство юстиції має шість тижнів на виконання рішення, якщо ж воно не захоче цього робити, то може подати апеляцію до вищої судової інстанції - Державної ради», - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство безпеки та юстиції Нідерландів за запитом NOS, RTL та Volkskrant, котрі апелювали до Акту про свободу інформації, опублікувало велику кількість документів, які здебільшого стосувались дій нідерландського уряду після катастрофи. При цьому значна частина матеріалів була заретушована. У нідерландському міністерстві мотивували заретушовані частини документів тим, що це може стосуватися відносин з іншими країнами чи організаціями, а також тим, що розкриття частин документів порушуватиме право на вільний обмін аргументами.

Рік тому три медіаорганізації спільно звернулися із позовом до Міністерства безпеки та юстиції країни із запитом оприлюднити додаткову частину інформації. Медіа вважають, що ця інформація має бути розкрита, зважаючи на великий суспільний резонанс катастрофи.