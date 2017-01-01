Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС

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Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію

Нідерланди завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС

Верхня палата парламенту схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди.

Раніше документ підтримала Нижня палата парламенту.

Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію.

Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів.

У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Після цього уряд Нідерландів представив законопроект про введення в дію ратифікації на розгляд парламенту.

24 травня у сенаті Нідерландів відбулися дебати щодо асоціації України та ЄС.

Як повідомлялося, у сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію України і Європейського союзу.