  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка

    Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію

    Нідерланди завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС

    Верхня палата парламенту схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди.

    Раніше документ підтримала Нижня палата парламенту.

    Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка ратифікувала Угоду про асоціацію.

    Читайте також

    Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів.

    У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

    В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Після цього уряд Нідерландів представив законопроект про введення в дію ратифікації на розгляд парламенту.

    24 травня у сенаті Нідерландів відбулися дебати щодо асоціації України та ЄС.

    Як повідомлялося, у сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію України і Європейського союзу.

    Читайте також
    Нідерланди Асоціація з ЄС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ