Нігерія та Сенегал погрожують ввести війська в Гамбію о півночі 19 січня

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Мешканці Сенегалу повідомили, що бачили, як війська прямують до кордонів Гамбії

Військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяє «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.

За словами командувача, «війська вже знаходяться у бойовій готовності на місці дислокації», пише АР.

Мешканці Сенегалу, в свою чергу, повідомили, що бачили, як війська прямують до кордонів Гамбії.

Раніше, президент Гамбії Яйя Джамме оголосив надзвичайний стан в країні. Як передає Voice of America, це сталося після того, як Джамме відмовився передавати владу лідеру опозиції Адамі Барроу, який виграв президентські вибори в країні 1 грудня.

В ефірі державних телеканалів Джамме оголосив, що надзвичайний стан буде тривати до тих пір, поки Верховний суд винесе рішення за скаргою його політичної партії, яку подали через тиждень після виборів, посилаючись на порушення процедури голосування.

Джемме заявив, що дата передачі влади «не висічена на камені, так як у нас є скарга в суді, і проблеми з виборами».

Заява президента вийшло на тлі попередження опозиційної коаліції, яке свідчить, що будь-який член сил безпеки Гамбії, що не присягне на вірність Барроу після закінчення терміну Джамме в четвер буде вважатися «бунтарем».