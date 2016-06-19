Нікопольський активіст помер від загадкового отруєння

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Олександр Тихон

Лікарі досі не встановили точну причину смерті Олександра Тихона

Сьогодні, 8 лютого, помер відомий нікопольський активіст, помічник народного депутата України Олександр Тихон. Про це повідомляє nikopolnews.net.

Нагадаємо, що ще 22 січня він перебував удома, але скаржився на дуже погане самопочуття. Спочатку Олександр потрапив з дивними симптомами до реанімації у Нікополі, потім – у Дніпрі. Його родичі повідомляли про підозру на отруєння солями важких металів. Лікарі оцінювали стан як критичний. На сторінці у Facebook Тихон залишив повідомлення, що його отруїли повітряно-крапельним шляхом сильнодіючою речовиною.

За інформацією місцевих ЗМІ, Олександр Тихон постійно виступав із критикою влади Нікополя через те, що місто без підготовки відмовилося від централізованого опалення. Електромережі не витримують навантажень, жителі цілих районів годинами залишаються без опалення і світла.

Олександру Тихону 21 січня виповнилося 33 роки. В нього залишилася дружина і маленька донька.

Зазначимо, що Тихону неодноразово надходили погрози, його автомобіль пошкоджували невідомі, будинок підпалювали.