Німеччина чекає на кібератаку. З Росії?

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Німеччина готується до кібератаки. З Росії?

Голова Федеральної виборчої комісії ФРН Дітер Заррайтер очікує хакерських атак на системи адміністративних органів під час майбутніх виборів в Бундестаг (парламент)

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ми готуємося до різноманітних стратегій при кібератаки, опрацьовуємо можливі сценарії», - зазначив Заррайтер. За його словами, здатності обчислювального центру відомства значно розширені. У серйозному випадку виборчком може підключити до своєї роботи Центр протидії кібератакам уряду ФРН.

Вибори в Бундестаг з технічної точки зору «захищені від усіляких спроб маніпулювання», запевнив Заррайтер. Він попередив про можливість поширення в інтернеті, перш за все в соцмережах, неправдивої інформації, що стосується майбутніх виборів, сфабрикованих новин, наприклад про закриття того чи іншого виборчої дільниці. Такі повідомлення можуть перешкодити роботі в день виборів, визнав глава виборчкому.

Заррайтер повідомив, що в разі виникнення надзвичайної ситуації комісія вдасться до випробуваних методів передачі інформації. «Як і раніше є класичні шляху - телефон і факс, щоб оголосити про попередні офіційні результати в день виборів», - сказав він.

Вибори в Бундестаг пройдуть восени 2017 року.

Нагадаємо, днями Комітет з розвідки Сенату заявив про початок розслідування «російських кібератак», за допомогою яких намагались вплинути на хід президентських виборів в США, передає Reuters.

Також Сенат перевірить повідомлення про зв'язок Росії з будь-якими політичними компаніями.

Комітет Сенату має намір опитати посадових осіб обох адміністрацій президентів Барака Обами та Дональда Трампа.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія ніколи не намагалася чинити на нього тиск.

Раніше видання The Wall Street Journal назвало ім'я автора «компромату» на Трампа.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів