Німеччина і Франція прогнозують погіршення ситуації на Донбасі

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Речник Міністерства закордонних справ Франції Ромен Надаль

Місія ОБСЄ повинна отримати гарантії від сторін конфлікту, заявив речник МЗС Франції

Наразі ситуація на сході України залишається вкрай складною та може погіршитися з часом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Франції за результатами зустрічі представників МЗС Нормандської четвірки 30 травня, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що ця зустріч дозволила оцінити ситуацію на Донбасі, яка залишається «вкрай тривожною».

За його словами, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати гарантії від сторін конфлікту для продовження виконання своєї роботи.

«Франція і Німеччина наголосили (у вівторок. - Ред.) на ризику погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації», - зауважив Надаль.